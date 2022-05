Stand: 06.05.2022 11:36 Uhr Motorrad rammt Kleinbus - Fahrerin durchbricht Heckscheibe

Bei einem Unfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 51-Jährige am späten Donnerstagnachmittag auf einen Kleinbus aufgefahren, nachdem dieser abbremste. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Frau durch die Heckscheibe des Autos. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte ein Sprecher mit. Die Motorradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Kleinbusses erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

