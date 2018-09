Stand: 19.09.2018 10:17 Uhr

Moorbrand bei Meppen: Lage spitzt sich zu

Die Lage rund um den Moorbrand auf einem Außengelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91 der Bundeswehr im Meppener Umland spitzt sich zu. In der Nacht zu Mittwoch hat der Krisenstab eine Evakuierung der Ortschaften Stavern und Sögel erwogen. Nach einer Telefonkonferenz mit dem Landkreis Emsland, der Samtgemeinde Sögel, der Polizeidirektion Osnabrück und dem Innenministerium wurden diese Pläne aber zunächst wieder verworfen. Für den Morgen ist eine weitere Lagebesprechung angesetzt. Seit der Nacht sind zudem Messgeräte im Einsatz, die die Luftwerte im Moor und den angrenzenden Ortschaften dokumentieren. Mediziner haben die Ergebnisse ausgewertet und die Belastung für die Bevölkerung eingeschätzt - dabei sind laut Bundeswehr bislang keine kritischen Werte festgestellt worden.

Moorbrand im Emsland weiterhin nicht zu löschen 19.09.2018 09:22 Uhr Bei dem andauernden Moorbrand auf einem Bundeswehr-Gelände im Emsland sind rund 1.000 Helfer im Einsatz. Wegen des Qualms gehen Hunderte Anrufe bei den Feuerwehren ein - auch in Bremen.







Feuerwehr errichtet Wasserwand gegen Moorbrände

Am Morgen flaute der Wind überdies ab. Der Rauch wird deshalb derzeit nicht weiter über das Land getrieben, sondern steigt als Säule auf, sagte ein Bundeswehrsprecher zu NDR 1 Niedersachsen. Doch die Brände lodern weiter, mehr als 1.000 Einsatzkräfte kämpfen bei Stavern gegen ihre Ausbreitung. Einige Bäume haben bereits gebrannt, die Feuerwehr hat eine Wasserwand eingerichtet, um angrenzende Wälder vor dem Feuer zu schützen. Vor einem angrenzenden Waldstück wurden Wasserwerfer postiert und Schläuche verlegt. Mehr als 20.000 Liter Löschwasser werden pro Minute ins Moor gepumpt.

Videos 00:51 Hallo Niedersachsen Moorbrand bei Meppen weitet sich aus Hallo Niedersachsen Der seit zwei Wochen schwelende Brand auf einem Bundeswehrgelände bei Meppen droht jetzt auf einen Wald überzugreifen. 250 weitere Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer. Video (00:51 min)

Rauchwolke erreicht auch Bremen und Oldenburg

Bei einer Lageanalyse am Dienstagabend ist die Bundeswehr vom Krisenstab nach NDR Informationen aufgefordert worden, besser über den Moorbrand zu informieren. Zudem wurden 250 weitere Einsatzkräfte von der Kreisfeuerwehr Emsland angefordert, um den Brand endlich unter Kontrolle zu bringen. "Man muss nun vor allem verhindern, dass der Brand auf Waldstücke übergreift", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch zu NDR.de. Die Flammen haben mittlerweile die Heideflächen in dem Gebiet erreicht. Der Qualm ist unterdessen aus dem Emsland bis nach Bremen gezogen. Dort gingen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mehrere Hundert Notrufe wegen Brandgeruchs ein. Auch zu Sichtbehinderungen sei es gekommen. In den Stadtteilen Bremen-Nord und -Oslebshausen wurden die Anwohner am Dienstagabend aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnhinweise gelten nach wie vor auch für die Bewohner der Landkreise Oldenburg, Verden, Cloppenburg, Vechta und Diepholz.

Polat: "Schießübungen äußerst fahrlässig"

Entstanden war das Feuer am 3. September bei einem Waffentest der Bundeswehr: Von einem Hubschrauber hatten Soldaten Raketen abgefeuert. Eigentlich hätte die Bundeswehr-Feuerwehr mit einer Löschraupe das Feuer nach dem Test gleich löschen sollen, doch die Löschraupe fiel aus und ein Ersatzfahrzeug war gerade in der Werkstatt.

Der Moorbrand zieht sogar Kreise bis ins politische Berlin: So fordert die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Filiz Polat, Aufklärung über die Schießübungen auf dem Gelände. "Vor dem Hintergrund der monatelangen Trockenheit und Hitze halte ich die Schießübungen der Bundeswehr bei Meppen für äußerst fahrlässig", sagte Polat der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie forderte außerdem Auskunft von der Bundesregierung, wie sie die Schießübungen bewertet.

Gigantische Mengen CO2 freigesetzt

Videos 01:20 Moorbrand aus der Luft Seit zwei Wochen brennt es auf dem Bundeswehrübungsgelände bei Meppen. Aus der Luft wird das ganze Ausmaß des Feuers und die gewaltige Aufgabe für die Feuerwehr deutlich. Video (01:20 min)

Auch der Naturschutzbund (NABU) Emsland kritisiert, dass die Bundeswehr auf dem Gelände der WTD 91 bei derart trockenen Bodenverhältnissen überhaupt Munition getestet hat. Durch den Brand würden zahlreiche Kleintiere wie Eidechsen und Schlangen sowie Insekten ums Leben kommen. Außerdem reiße das Feuer ein "Loch in der Klimabilanz": "Es wird sehr viel CO2 freigesetzt, weil auch die tieferen Moorschichten brennen", sagte Jutta Over vom NABU dem NDR Fernsehen. Die Naturschützer rechnen mit 500.000 bis 900.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, die bislang in die Luft gelangt sind - so viel, wie 50.000 Bundesbürger zusammen im Schnitt pro Jahr verursachen.

Bundeswehr: "Kann schon mal passieren"

Die Bundeswehr weist die Kritik zurück. "Gerade bei einer extremen Trockenheit wie in diesem Sommer kann so etwas schon mal passieren", sagte ein Sprecher. Brände hätten immer recht schnell gelöscht werden können, so der Sprecher. Erschwerend komme hinzu, dass ein Moorbrand für die Einsatzkräfte eine besondere Situation sei. Denn das Feuer kann sich tief in die unteren Moorschichten fressen, die sich unter der Grasnarbe befinden. Es sei "ein Schwelen, ein Kokeln der Vegetation", beschreibt es der Bundeswehrsprecher. Mittlerweile sei bereits eine Fläche von fünf Quadratkilometern verbrannt. Der Einsatz könne noch Wochen dauern, hieß es. Die Kostenregelung für die Löscharbeiten basiert nach Angaben eines Sprechers des WTD 91 auf dem Verwaltungsverfahrensgesetz. "Somit trägt die Bundeswehr die Kosten", sagte er NDR.de.

