Moorbrand: Von der Leyen entschuldigt sich erneut

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich bei ihrem Besuch vor Ort erneut für den Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände bei Meppen entschuldigt. "Wir haben viel, was wir hier wieder gut zu machen haben", sagte sie. Ein bisschen gelte es noch durchzuhalten, so die Politikerin, die auf ihrem Rundgang sichtlich angespannt wirkte. Sie räumte ein, dass die Bundeswehr Fehler gemacht habe. So seien nicht schnell genug die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden zur Hilfe gerufen wurden. Außerdem sei "die Frage zu stellen, ob diese Tests zu dieser Jahreszeit mit dem sehr, sehr trockenen Sommer, den wir gehabt haben, so hätten stattfinden müssen", sagte sie. Von der Leyen war gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nach Meppen gekommen - einen Tag, nachdem der Landkreis Emsland den Katastrophenfall ausgerufen hatte. Von den Helfern sei der Besuch von der Leyens positiv aufgenommen worden, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Anwohner aus der von der Evakuierung bedrohten Nachbargemeinde Stavern reagierten dagegen verhalten auf den Auftritt. Sie hätten sich von der Politik zu lang alleingelassen gefühlt.

Tornados und Hubschrauber helfen bei Brandbekämpfung

Die Lage am Brandort sei heute stabil, allerdings könnte ein vorhergesagter Sturm den Brand wieder anfachen, heißt es. Im Kampf gegen den schwelenden Moorbrand, der sich inzwischen auf zwölf Quadratkilometer ausgedehnt hat, will die Bundeswehr Transportflugzeuge und Tornado-Jets einsetzen. Die Tornados aus Wittmund sollen schon ab dem Nachmittag Fotos und Wärmebildaufnahmen des Moores machen, um Glutnester im Boden zu sichten. Das kündigte Oberst Thomas Groeters bei einer Lagebesprechung vor Ort in Meppen an. Vorher sollen zwei Hubschrauber vom Luftwaffen-Standort Laupheim (Baden-Württemberg) Löscheinsätze über dem Gebiet fliegen.

Landkreis: Keine akute Gesundheitsgefährdung durch den Rauch

Wie der Landkreis Emsland am Sonnabend mitteilte, besteht momentan keine akute Gesundheitsgefährdung durch die Rauchentwicklung. Das hätten Messungen des ABC-Zuges an festen und mobilen Stationen in Stavern, Sögel und Klein Berßen ergeben. Natürlich gebe es nach wie vor Geruchsbelästigungen, und auch die emotionale Belastung für die Anwohner sei weiterhin hoch, räumte Landrat Reinhard Winter ein. Ein mobiles Labor des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) aus Nordrhein-Westfalen messe kontinuierlich die Brandgase. Für die Ortschaften Klein und Groß Stavern ist die Lage unverändert. "Die mögliche Evakuierung gilt nach wie vor", sagte ein Sprecher des Krisenstabs gegenüber NDR.de.

Durchsuchungen bei der Bundeswehr

Ungeklärt ist nach wie vor, wer für den Moorbrand verantwortlich ist. Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizei hatten am Freitag das Gelände durchsucht. Sie ermitteln wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Die Durchsuchungen seien in Zusammenarbeit mit dem Leiter der dortigen Wehrtechnischen Dienststelle 91 vorgenommen worden, hieß es. Die beschlagnahmten Unterlagen und Datenträger sollten Aufschluss über den Ablauf der Schießübung geben und klären, ob gegen brandschutzrechtliche Schutzvorschriften verstoßen wurde. Die Auswertung dauert nach Angaben der Ermittler an, mit schnellen Ergebnissen sei nicht zu rechnen.

Karte: Moorbrand - hier muss eventuell evakuiert werden

Bundeswehr prüft Flutung des Moores

Um zu verhindern, dass der Moorbrand sich außerhalb des Bundeswehrgeländes ausbreitet, hat die Feuerwehr im Emsland zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. Laut Bundeswehr sind derzeit 1.442 Kräfte von Militär, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) im Einsatz, außerdem 795 zivile Feuerwehrleute. Spezialkräfte der Bundeswehr erkundeten zudem, wie sie große Wassermengen in das Brandgebiet transportieren können, um es zu fluten. Dadurch solle die unterirdische Ausbreitung des Feuers eingedämmt werden. Die Brandbekämpfung zieht sich auch deshalb hin, weil auf dem Areal Munitionsreste liegen. Das Gelände wird nach Angaben des Umweltministeriums mehr als 140 Jahren militärisch genutzt und gilt als "blindgängergefährdet".

