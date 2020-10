Stand: 26.10.2020 09:04 Uhr Mitbewohner getötet? Prozess gegen 31-Jährigen beginnt

Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich seit Montag ein Mann verantworten, der seinen Mitbewohner getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, sich im Mai dieses Jahres in seiner Wohnung in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) so mit Alkohol und Marihuana berauscht zu haben, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Mit einem Küchenmesser soll er auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Das Opfer starb kurz nach der Tat.

