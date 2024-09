Stand: 25.09.2024 09:12 Uhr Millionster Fluggast checkt am Flughafen Münster/Osnabrück ein

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat am Dienstag seinen millionsten Fluggast in diesem Jahr begrüßt. Auch sonst zieht die Geschäftsführung des Flughafens für 2024 bisher eine positive Bilanz: In den ersten neun Monaten des Jahres hätten rund 30 Prozent mehr Fluggäste den FMO genutzt als im Vorjahr, heißt es. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 seien die Passagierzahlen um 35 Prozent gestiegen.

