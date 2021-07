Meyer Werft: "AIDAcosma" hat das Dock verlassen Stand: 10.07.2021 13:51 Uhr Die Meyer Werft hat ein neues Kreuzfahrtschiff ausgedockt. Am Sonnabend wurde die "AIDAcosma" aus der Werfthalle in den Werfthafen geschleppt und an der Ausrüstungspier festgemacht.

"Das Manöver hat gut geklappt", sagte ein Sprecher der Meyer Werft in Papenburg. Im Werfthafen sollen später Masten und Schornstein per Kran auf das 337 Meter lange Kreuzfahrtschiff gehoben und montiert werden. Anschließend werde der Innenausbau fertiggestellt, so der Sprecher. Im Dezember soll das Schiff über die Ems überführt werden. Dann folgen technische und nautische Erprobungsfahrten.

LNG-Antrieb und 2.600 Kabinen

Die "AIDAcosma" soll Platz für 2.600 Kabinen bieten. Auftraggeber ist das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises. Das Schiff wird mit dem umweltfreundlicheren Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) angetrieben. Die "AIDAcosma" ist das Schwesterschiff der 2018 fertiggestellten "AIDAnova". Bis 2023 soll in Papenburg ein weiteres Schwesternschiff erbaut werden - dann aber nicht für AIDA Cruises, sondern für Carnival Cruises. Beide Kreuzfahrt-Anbieter sind Schwesterunternehmen.

