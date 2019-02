Stand: 20.02.2019 14:42 Uhr

Messerangriff in Lingen: Polizei fasst Verdächtige

Nach dem brutalen Messerangriff auf eine 44-jährige Radfahrerin in Lingen (Landkreis Emsland) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie eine Sprecherin mitteilte, handelt es sich um Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie hätten die Tat bereits eingeräumt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes.

Messerattacke: Tatverdächtige festgenommen 20.02.2019 13:15 Uhr Zwei Männer haben eingeräumt, in der Nacht zu Sonntag auf eine Frau eingestochen zu haben. Sie wurden heute früh dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.







Opfer kannte die Angreifer nicht

Die beiden Männer sollen die Frau in der Nacht zu Sonntag in einer schlecht beleuchteten Straße vom Rad gerissen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach einer Operation ist die Frau, die noch selbst den Notruf gewählt hatte, mittlerweile außer Lebensgefahr. Laut Polizei war die 44-jährige ein Zufallsopfer, das die Angreifer nicht kannte. Die beiden Tatverdächtigen wurden heute dem Haftrichter vorgeführt und kamen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte nach der Tat eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

