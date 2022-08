Stand: 26.08.2022 07:17 Uhr Meppen: Industriepark wird ausgebaut

Der Euro-Industriepark in Meppen (Landkreis Emsland) wird vergrößert: Auf fast 70.000 Quadratmetern baut der Logistikdienstleister Cella aus Emsbüren drei neue Hallen mit 24 Lkw-Ladebrücken. Von hier aus sollen ab Sommer 2023 Waren regionaler Industrie-Unternehmen, aber auch von internationalen Online-Händlern verschickt werden, so eine Sprecherin der Stadt Meppen. Mit dem Euro-Industriepark will die Stadt logistischer Knotenpunkt werden, etwa Richtung Ruhrgebiet und Niederlande.

