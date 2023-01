Stand: 10.01.2023 22:23 Uhr Meppen: 83-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Nach einem Verkehrsunfall in Meppen (Landkreis Emsland) erlag eine 83-jährige Fußgängerin ihren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 54-Jährige Autofahrerin die Seniorin erfasst, als diese die Straße überquerte. Die 83-Jährige prallte auf die Windschutzscheibe und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie am Dienstag starb.

