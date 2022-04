Stand: 15.04.2022 13:45 Uhr Melle: Hoher Schaden nach Brand neben Feuerwehrgerätehaus

Ein direkt an einem Feuerwehrgerätehaus angrenzender Carport ist in Melle (Landkreis Osnabrück) aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Unterstand, zwei Autos und ein Motorrad wurden zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Den Angaben zufolge war das Feuer in der Nacht zu Karfreitag ausgebrochen. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Gerätehaus der Feuerwehr Buer und ein angrenzendes Einfamilienhaus verhindern können, teilte eine Sprecherin mit. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde leicht verletzt. Die Bewohner blieben unverletzt.

