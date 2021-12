Stand: 05.12.2021 16:35 Uhr Melle: 19-Jähriger stirbt in brennendem Auto

Bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag ein 19-Jähriger in einem brennenden Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Morgen die Rettungskräfte alarmiert und von einem brennendem Gebüsch gesprochen. Die eingetroffene Feuerwehr fand ein Auto im Straßengraben vor. Nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, entdeckten die Einsatzkräfte einen verbrannten Leichnam.

Motorblock wurde bei Aufprall herausgeschleudert

Die Polizei konnte schließlich die 22 Jahre alte Halterin des Autos ermitteln. Sie gab an, dass ein Bekannter mit dem Wagen davongefahren sei. Ihr zufolge stand der junge Mann vermutlich unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Offenbar war der 19-Jährige mit dem Wagen in einem Waldstück in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto geriet auf den Grünstreifen, wurde von einem Baumstumpf in die Luft katapultiert und prallte mit dem Dach voran gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört und der Motorblock herausgerissen. Anschließend fing der Wagen Feuer. Die Straße blieb für knapp fünfeinhalb Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.12.2021 | 09:00 Uhr