Stand: 12.11.2024 06:58 Uhr Mann mit 5,3 Kilogramm Marihuana in Bad Bentheim festgenommen

Ein 26-jähriger Niederländer ist mit rund 5,3 Kilogramm Marihuana im Gepäck an der deutsch-niederländischen Grenze erwischt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben mit dem Zug nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde er am Freitagabend um kurz vor 22 Uhr von einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Der Mann wurde festgenommen und das Rauschgift beschlagnahmt. Es hat laut Polizei einen Straßenverkaufswert von rund 53.000 Euro. Jetzt ermittelt das Zollfahndungsamt Essen gegen den 26-Jährigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.11.2024 | 08:30 Uhr