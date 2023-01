Stand: 29.01.2023 10:08 Uhr Mann bei Unfall in Sögel schwer verletzt

Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Sögel im Landkreis Emsland bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er aus unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht.

