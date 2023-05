Stand: 22.05.2023 07:42 Uhr Wieder mehr Besucher bei Osnabrücker Maiwoche

Die Veranstalter der Osnabrücker Maiwoche zeigen sich nach Ende des Volksfestes zufrieden. Die Messung der Besucherzahlen habe ergeben, dass im Vergleich zur Maiwoche im vergangenen Jahr noch einmal zehn Prozent mehr Besucher in die Osnabrücker Innenstadt gekommen seien. So heißt es von der Marketing Osnabrück GmbH. Das wären etwa 850.000 Besucher insgesamt in zehn Tagen. In einem ersten Fazit zeigt sich auch die Polizei zufrieden. Konkrete Zahlen könne man noch nicht nennen, es sei ein insgesamt friedlicher Verlauf gewesen, so eine Polizeisprecherin. Im kommenden Jahr feiert die Maiwoche 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass versprechen die Veranstalter besondere Highlights.

