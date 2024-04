Stand: 04.04.2024 08:53 Uhr "Lütti": Neue Busse fahren auf Abruf im Landkreis Osnabrück

In Bramsche, Melle und der Samtgemeinde Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) sind ab sofort Kleinbusse unterwegs, die auf Abruf bestellt werden können. Sie sind Teil des Projekts "Moin+", durch das das Angebot im öffentlichen Nahverkehr im Osnabrücker Land verbessert werden soll. Die Busse können per App oder per Telefon angefordert werden, teilte der Landkreis Osnabrück mit. Die Kleinbusse, die den Namen "Lütti" tragen, kommen dann zu einem Haltepunkt in der Nähe. Der Fahrpreis setzt sich aus einem Grundpreis und einer Kilometerpauschale von aktuell 40 Cent pro Kilometer zusammen. Die insgesamt elf Kleinbusse sollen das reguläre Bus- und Bahnnetz ergänzen. Sie fahren laut Landkreis an sieben Tagen die Woche von früh morgens bis in die Nacht. Die Testphase läuft bis Ende 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr