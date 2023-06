Niedersachsen hat drittschlechtesten ÖPNV in Deutschland Stand: 26.06.2023 20:18 Uhr Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Niedersachsen ist der drittschlechteste in ganz Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt-, und Raumforschung.

Innerhalb Niedersachsens ist das ÖPNV-Angebot im Landkreis Cuxhaven am schlechtesten, wie aus der am Montag vorgestellten Analyse hervorgeht. Dort werden nur 37 Prozent der Bevölkerung von einem sogenannten ÖPNV-Basis-Angebot erreicht. Heißt: Die nächste Bushaltestelle liegt im Umkreis von 600 Metern oder der nächste Bahnhof innerhalb von 1,2 Kilometern. Bus und Bahn sollten dann mindestens 10 Mal am Tag pro Richtung fahren. Das klappt in Cuxhaven für nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung. Aber auch in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, Cloppenburg, Vechta und Leer ist die Lage nicht viel besser.

Besser ist die Lage in dicht besiedelten Regionen

"Dicht besiedelte Landkreise sind jedoch in der Regel besser an den öffentlichen Verkehr angebunden als dünn besiedelte", schreibt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR). Fast 100 Prozent der Bevölkerung bekommen ein ÖPNV-Basisangebot in den Städten Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig und in der Region Hannover. Aber auch in Emden, Wolfsburg und Salzgitter ist das ÖPNV-Angebot für fast alle Bewohner gut. Trotzdem steht Niedersachsen insgesamt im bundesweiten Vergleich nur an drittletzter Stelle. Bundesweit wohnt jeder Zehnte nicht im Umkreis von 600 Metern zu einer Bushaltestelle oder innerhalb von 1.200 Metern zu einer Bahnhaltestelle, die mindestens 20 Mal am Tag angefahren wird. Aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des BBSR ist bei diesen Entfernungen ein komfortabler Zugang zum ÖPNV gegeben.

"Deutschland kommt beim Ausbau des ÖPNV nicht voran"

Mobilität mit Bus und Bahnen müsse alltagstauglich sein, auch in ländlichen Regionen, hieß es von den Autoren der Studie. Noch deutlicher wurde der Interessenverband Allianz pro Schiene. "Die neuen Daten zeigen: Deutschland kommt beim Ausbau des ÖPNV nicht voran", teilte Geschäftsführer Dirk Flege mit. "Im Vergleich zu den 2020er-Zahlen ist das Angebot sogar leicht schlechter geworden." Er forderte Bund und Länder zu einer "Angebotsoffensive mit deutlich mehr Bus und Bahn in ganz Deutschland" auf.

