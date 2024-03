Stand: 12.03.2024 09:14 Uhr Samtgemeinde Werlte startet Bürgerbus-Angebot

In der Samtgemeinde Werlte im Landkreis Emsland ist am Dienstag erstmals ein Bürgerbus unterwegs. Er kann von Einwohnerinnen und Einwohnern der Mitgliedsgemeinden kostenlos gebucht werden. Er holt Fahrgäste von der Haustür ab und fährt sie auch nach Hause. Der Kleinbus pendelt ab sofort immer dienstags und donnerstags durch die Gemeinden Werlte, Lorup, Rastdorf, Lahn und Vrees. Außerdem kann er für Arztbesuche in Sögel und Lindern gerufen werden. Gefahren wird der Bus von Ehrenamtlichen. Das Projekt wird mit kommunalen Mitteln sowie Geld von der EU finanziert. Ziel sei, die Mobilität auf dem Land zu stärken, heißt es. Ähnliche Projekte gibt es unter anderem in Emsbüren, Schüttorf und Badbergen. Dort sind die Bürgerbusse aber an ein Verkehrsunternehmen und feste Fahrstrecken gekoppelt.

