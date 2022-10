Stand: 25.10.2022 21:18 Uhr Lorup und Großheide: Neue Fälle von Geflügelpest

Im emsländischen Lorup wurde in zwei Ställen mit Putenhähnen und Putenküken mit insgesamt rund 23.000 Tieren das Geflügelpestvirus H5N1 nachgewiesen. Auch ein Betrieb mit insgesamt mehr als 10.000 schlachtreifen Enten und Entenküken war betroffen. Auch im Landkreis Aurich wurde der Virus-Subtyp festgestellt - in der Gemeinde Großheide ist eine Kleinsthaltung betroffen. Das teilten beide Kreisverwaltungen am Dienstag mit. In beiden Landkreisen wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. Die Überwachungszone im Landkreis Emsland betrifft auch den Nachbarlandkreis Cloppenburg. Bereits vor einer Woche war die Geflügelpest in einem Putenmastbetrieb in Lorup nachgewiesen worden.

