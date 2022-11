Stand: 01.11.2022 08:21 Uhr Lingen: Zwei Verletzte bei Brand in Doppelhaushälfte

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte im Lingen (Landkreis Emsland) sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin brach das Feuer an einem Trockner aus und breitete sich dann im Erdgeschoss aus. Eine 29-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann erlitten Rauchgasvergiftungen. Ihr dreijähriges Kind blieb demnach unverletzt. Das Haus ist vorerst unbewohnbar, der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

