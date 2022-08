Stand: 24.08.2022 15:12 Uhr Lingen: Polizei nimmt Verdächtige nach Raubüberfall fest

Nach einem Raubüberfall in Lingen hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden 32 und 35 Jahre alten Männer sollen einen 52-Jährigen in dessen Wohnung in Lingen überfallen und schwer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die mutmaßlichen Täter Geld und Drogen, so die Polizei. Als der 52-Jährige sich weigerte, auf die Forderungen der beiden Verdächtigen einzugehen, sollen sie ihn zusammengeschlagen haben.

