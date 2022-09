Stand: 15.09.2022 19:29 Uhr Lingen: Keine Eislauffläche auf dem Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen wird es in diesem Jahr keine Eisfläche geben. Grund ist die Energiekrise. Wegen der steigenden Energiepreise sei es Eislauffläche nicht mehr zu rechtfertigen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Eislauffläche verbrauche drei Mal so viel Strom wie der restliche Weihnachtsmarkt, heißt es. Neben dem Verzicht auf die Eisfläche soll auch die Beleuchtung des Weihnachtsmarktes erst zur Dämmerung und ausschließlich zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes eingeschaltet werden.

