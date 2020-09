Stand: 01.09.2020 07:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lingen: Erpresser fordern per E-Mail Bitcoins

In Lingen (Landkreis Emsland) sind zwei anonyme Erpresser-Schreiben aufgetaucht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei drohen Unbekannte einer Rechtsanwaltskanzlei und einem Architekturbüro mit der Explosion von Bomben, wenn sie kein Geld in Form von Bitcoins überweisen. Die Schreiben seien per E-Mail verschickt worden und sehr schwer zurückzuverfolgen, sagte ein Sprecher. Eine tatsächliche Gefahr sehe die Polizei allerdings nicht. Bereits vor Monaten waren bundesweit gehäuft solche Schreiben aufgetaucht. Das Landeskriminalamt Niedersachsen geht davon aus, dass die damalige Serie jetzt fortgesetzt wird.

