Stand: 02.12.2022 07:38 Uhr Lingen: Brand in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt

In der Nacht zu Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Lingen (Landkreis Emsland) gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer im Keller absichtlich gelegt wurde. Sie hat einen Verdächtigen gefasst, einen 33-jährigen Mann. Allerdings könne auch ein technischer Defekt an einem Gerät in der Waschküche noch nicht ausgeschlossen werden, so eine Polizeisprecherin. Die 15 Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner sind vorübergehend in der Jugendherberge Lingen untergebracht, so die Polizei. Weil sich viel Rauch ausgebreitet hat, ist das Haus im Lingener Innenstadtbereich aktuell nicht bewohnbar.

