Leichenteile in Einkaufstüten in Nordhorner Kanal gefunden

Stand: 18.02.2024 09:41 Uhr

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben Spaziergänger menschliche Leichenteile im Ems-Vechta-Kanal entdeckt. Sie waren laut Polizei in mehreren Einkaufstüten verpackt, als man sie am Samstag fand.