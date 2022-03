Stand: 22.03.2022 13:05 Uhr Leeste: Autofahrerin kracht in Wand eines Einfamilienhauses

Ein Auto ist am Dienstagmorgen in die Wand eines Einfamilienhauses im Weyhener Stadtteil Leeste (Landkreis Diepholz) gekracht. Das berichtet die Feuerwehr. Warum die ältere Fahrerin in das Haus am Ende einer Sackgasse fuhr, ist bislang unklar. Möglicherweise verwechselte sie Gas und Bremse. Um die Türen des Autos öffnen zu können und die Fahrerin zu befreien, mussten die Retter ihren Wagen mittels Seilwinde aus dem Eingangsbereich des Hauses ziehen. Die Frau wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Haus und Auto ist beträchtlich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.03.2022 | 15:00 Uhr