Stand: 05.08.2020 19:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreise sollen Antibiotika-Einsatz überwachen

Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium will die Überwachung des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung auf die Veterinärämter der Landkreise übertragen. Entsprechende Informationen hat das Ministerium der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) bestätigt. Seit 2014 ist das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (Laves) in Oldenburg dafür zuständig - damals auf Kabinettsbeschluss der noch rot-grünen Landesregierung.

Kommt nur eine Behörde, entlaste es die Höfe

Dem Blatt zufolge begründet das Ministerium von Barbara Otte-Kinast (CDU) die Neuordnung "mit der im Koalitionsvertrag der rot-schwarzen Regierung vereinbarten Überprüfung der Aufgabenverteilung zwischen Laves und Landkreisen". Diese sei nun abgeschlossen. Sie hätte ergeben, "dass die Aufgabe der Kontrolle von Tierhaltungen vor Ort in Zusammenhang mit der Umsetzung des Antibiotika-Minimierungskonzepts durch die Veterinärämter wahrgenommen werden kann," heißt es weiter. Die Belastung auf den Betrieben würde verringert werden, wenn nur noch eine Behörde für Kontrollen käme.

Videos 29:56 Panorama - die Reporter Auf der Spur der Superkeime Panorama - die Reporter NDR Reporter haben Gewässerproben aus Niedersachsen auf antibiotikaresistente Keime untersuchen lassen. Überall wurden sie fündig. Das Umweltbundesamt fordert Konsequenzen. Video (29:56 min)

Kritik kommt von den Grünen

Filiz Polat aus Bramsche, frühere Landtags- und jetzige Bundestagsabgeordnete der Grünen, kritisiert die Pläne. Damit vergebe Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast "einen Freifahrtschein für den Einsatz von Antibiotika", sagte sie NDR 1 Niedersachsen. Weniger Kontrollen bedeuteten ein Geschenk an die Agrarlobby.

Vechta ist bereit

Der Landkreis Vechta sieht die Pläne des Landwirtschaftsministerium laut NDR 1 Niedersachsen gelassen: Wenn es los gehe, sei man bereit, heißt es aus der Kreisverwaltung. Die Veterinäre verfügten über die Ortskenntnisse und könnten die Kontrollen mit ihrer sonstigen Arbeit verbinden.

Weitere Informationen Tierhaltung: Nordwesten ist Antibiotika-Hotspot Niedersachsens Nordwesten ist der Antibiotika-Hotspot der Republik. Hier werden rund 40 Prozent der deutschlandweit verkauften Medikamente in der Massentierhaltung eingesetzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.08.2020 | 17:00 Uhr