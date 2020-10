Stand: 28.10.2020 09:31 Uhr Landkreise Emsland und Cloppenburg sagen Fußball-Spiele ab

Im Landkreis Emsland werden zunächst keine Fußballspiele auf Kreisebene mehr stattfinden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Kreisverband hat entschieden, alle Pflicht- und Freundschaftsspiele sämtlicher Altersklassen ausfallen zu lassen. Hintergrund ist die hohe Zahl der Corona-Fälle im Emsland. Nicht das Infektionsrisiko auf dem Fußballplatz, sondern das Drumherum bereitet dem Kreisverband nach eigenen Angaben Sorgen: beispielsweise die langen Autostrecken in Fahrgemeinschaften und das enge Miteinander in Umkleidekabinen und Duschen. Auch der Landkreis Cloppenburg hat beschlossen, mindestens bis Jahresende den Spielbetrieb in den Fußball-Ligen einzustellen. Den Vereinen sei es aber weiter freigestellt, zu trainieren. Der Fußball-Bezirk Weser-Ems will den Spielbetrieb im Nordwesten aber nicht generell abzusagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.10.2020 | 08:00 Uhr