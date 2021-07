Stand: 26.07.2021 08:15 Uhr Landkreis Emsland kauft Müllauto mit Wasserstoff-Antrieb

Der Landkreis Emsland will ab Herbst 2022 ein mit Wasserstoff betriebenes Müllfahrzeug einsetzen. Das Bundesverkehrsministerium fördert den Kauf des Fahrzeugs mit knapp 800.000 Euro. Mit dem Wagen soll künftig in Lingen und Emsbüren Sperrmüll eingesammelt werden. Dabei spare das Fahrzeug pro Jahr mehr als 30 Tonnen CO2 ein, so der Landkreis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.07.2021 | 07:30 Uhr