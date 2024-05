Stand: 15.05.2024 08:35 Uhr Landesregierung schickt Osnabrücker Landrätin nach Brüssel

Die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) soll künftig regelmäßig auch in Brüssel aktiv sein. Das hat die rot-grüne Landesregierung am Dienstag beschlossen. Das Land werde ab dem kommenden Jahr mit zwei Mitgliedern im Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) vertreten sein. Bislang ist Kebschull Stellvertreterin von Matthias Wunderling-Weilbier (SPD), der in dem Ausschuss bleiben soll. Der 60-Jährige ist seit Juli 2020 Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Die Ministerpräsidenten-Konferenz muss den Beschluss des Kabinetts noch bestätigen.

