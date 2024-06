Stand: 10.06.2024 09:32 Uhr Versuchtes Tötungsdelikt in Quakenbrück - Frau schwer verletzt

Die Polizei ermittelt in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Dort ist am Sonntag eine Frau mit schweren Verletzungen entdeckt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Frau vor einem Gebäude gefunden. Zunächst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet. Näherer Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages mitteilen.

