Stand: 10.06.2024 06:32 Uhr Mehr als drei Promille: Polizei stoppt Frau auf der Autobahn

Die Polizei hat am Wochenende auf der A33 bei Osnabrück eine Autofahrerin angehalten, die mit mehr als drei Promille am Steuer saß. Zeugen hatten die Beamten zuvor informiert, weil die 38-Jährige zur Mittagszeit in Schlangenlinien über eine Bundesstraße fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten nahmen der Frau aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) daraufhin den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein ab. Die Frau wurde mit zur Wache genommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

