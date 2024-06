Stand: 10.06.2024 09:55 Uhr Lingen: Neun Menschen bei Brand in Keller verletzt

Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lingen (Landkreis Emsland) sind am Sonntagabend neun Menschen verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin kamen ein 78-jährige Bewohnerin, eine 24 Jahre alte Feuerwehrfrau und ein 56 Jahre alter Feuerwehrmann schwer verletzt ins Krankenhaus. Sechs weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Brand am frühen Abend aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr evakuierten daraufhin das Mehrfamilienhaus. Es ist den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Verwandten und Bekannten unter oder wurden von der Stadt Lingen übergangsweise untergebracht.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

