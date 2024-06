Großeinsatz in Melle: Feuerwehr löscht Brand in Biogasanlage

Stand: 09.06.2024 16:05 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Osnabrück: Auf einem Bauernhof in Melle ist am Sonntag eine Biogasanlage in Brand geraten. Ein Mensch wurde durch Rauchgase verletzt.