Stand: 30.01.2025 11:35 Uhr Kupferdiebe brechen in Windkraftanlage ein

Kupferdiebe haben es offenbar weiter auf Windkraftanlagen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim abgesehen. Die Polizei meldete am Dienstag den siebten Kupfer-Diebstahl innerhalb eines Jahres in der Region. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam demnach zu einem Diebstahl in Messingen (Landkreis Emsland). Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf die Täter. Sie brachen demnach gewaltsam in die Anlage ein, kletterten hoch, durchtrennten die Kupferkabel und nahmen diese mit. Dabei entstand ein Schaden von fast 160.000 Euro. Ähnlich wie bei Automaten-Sprengungen sei die Beute meist deutlich geringer als der durch die Einbrüche verursachte Schaden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Der Gesamtschaden der vergangenen Taten belaufe sich inzwischen fast auf eine Million Euro, so die Sprecherin weiter. Hinweise zum Diebstahl in Messingen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05902) 94 96 20 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.01.2025 | 06:30 Uhr