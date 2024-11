Stand: 26.11.2024 08:14 Uhr Kabel aus Windkraftanlage gestohlen: 150.000 Euro Schaden

In Lingen (Landkreis Emsland) haben unbekannte Täter einen Schaden in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro Schaden verursacht, weil sie Kupferkabel aus einer Windkraftanlage gestohlen haben. Laut Polizei brachen die Unbekannten am Samstagmorgen zwischen 6.17 Uhr und 7.17 Uhr in die Anlage ein und durchtrennten dort 16 Starkstrom-Kupferkabel. Die Kabel waren den Angaben zufolge jeweils rund 50 Meter lang. Laut Polizei ist der Schaden so hoch, weil die Reparatur der Anlage sehr teuer ist. Derzeit sei eine Welle solcher Diebstähle zu beobachten, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

