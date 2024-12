Stand: 20.12.2024 09:16 Uhr Kupferdiebstahl-Serie geht weiter: Einbruch in Georgsmarienhütte

Die Serie von Kupfer-Diebstählen in der Region setzt sich fort: Erneut haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch eine große Menge Kupferkabel von einem Firmengelände in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) gestohlen. Laut Polizei verschafften die Täter sich gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück. Durch die gestohlenen Kupferkabel ist ein Schaden von mehr als 50.000 Euro entstanden. Die Polizei vermutet, dass gleich mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt waren. Für den Abtransport nutzten die Diebe mutmaßlich mehrere größere Fahrzeuge. Größere Kupfer-Diebstähle gab es zuletzt im Emsland - unter anderem von Windkraftanlagen in Lingen und bei Rastdorf. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet darum, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer (05401) 831 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.12.2024 | 06:30 Uhr