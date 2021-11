Stand: 22.11.2021 07:29 Uhr Krankenwagen prallt gegen Bäume und überschlägt sich

In der Nacht zu Montag hat es in der Grafschaft Bentheim einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug war laut Polizei in Richtung Nordhorn unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, gegen mehrere Bäume prallte und sich anschließend überschlug. An Bord befand sich den Angaben zufolge eine 30 Jahre alte Patientin, die während der Fahrt von einem Sanitäter versorgt worden war. Beide wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens blieb unverletzt.

