Stand: 28.08.2023 08:28 Uhr Krankenhaus in Melle öffnet die Geburtshilfe wieder

Nachdem die Geburtshilfe im Christlichen Klinikum in Melle sieben Wochen geschlossen war, öffnet die Abteilung am Montag wieder. Wegen Personalknappheit bei den Ärztinnen und Ärzten konnten in dem Krankenhaus seit dem 6. Juli keine Kinder auf die Welt kommen. Insgesamt 180 Geburten mussten deshalb in andere Kliniken verlegt werden, sagte die Sprecherin der Niels-Stensen-Klinken, Ute Laumann. Für Melle sei es das erste Mal gewesen, dass die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe wegen Personalmangels schließen musste.

