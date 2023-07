Stand: 26.07.2023 07:14 Uhr Krankenhäuser in der Region Osnabrück bekommen Finanzspritze

Die Krankenhäuser in der Region rund um Osnabrück können mit insgesamt mehr als 24 Millionen Euro rechnen, um ihre Häuser zu modernisieren. Diese Summe stellt das Land mit seinem Krankenhaus-Investitionsprogramm bereit. Das Geld geht an das Osnabrücker Marienhospital, das Kinderhospital in Osnabrück, die Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde, das Bonifatius Hospital in Lingen, die Euroregio-Klinik in Nordhorn und das Elisabeth Krankenhaus in Damme. Die höchste Summe mit insgesamt 9,6 Millionen Euro bekommt die Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde, um ihre Intensivstation zu modernisieren. Die Euregio-Klinik in Nordhorn erhält 2,8 Millionen Euro, um die gestiegenen Baukosten unter anderem für eine neue Demenzstation auszugleichen.

