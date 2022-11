Stand: 04.11.2022 15:56 Uhr Kräne stellen umgekippte Lok zurück auf die Gleise

Im Industriegebiet Dörpen (Landkreis Emsland) ist am Mittwoch die Lok eines Güterzuges aus den Gleisen gesprungen. Am Freitag hoben Kräne die Lok zurück auf die Gleise. Am Vormittag war der Streckenabschnitt deshalb gesperrt. "Züge wurden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten", teilte eine Bahnsprecherin auf NDR Anfrage mit. Zur Ursache und zum Umfang der Schäden könne man noch nichts sagen, so die Sprecherin.

VIDEO: Dörpen: Lokomotive entgleist und zur Seite gekippt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.11.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr