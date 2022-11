Stand: 25.11.2022 07:39 Uhr Kommunen der Region setzen Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Orange - das ist am Freitag die vorherrschende Farbe in vielen Städten und Gemeinden - auch im Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Kommunen, Vereine und Institutionen setzen damit ein Zeichen am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der weltweiten Kampagne "Orange the World" stellt die Stadt Osnabrück am Freitag 40 orangefarbene Bänke auf. Darauf ist jeweils eine Plakette mit Hilfenummern für Betroffene. An dieser Aktion beteiligen sich auch der Landkreis Osnabrück und zahlreiche Städte und Gemeinden aus der Region. In Lingen, Nordhorn und Papenburg gibt es Verteil- und Mitmachaktionen. Das Motto dort: "Gewalt ist untragbar". Allein in Deutschland fliehen jährlich 40.000 Frauen vor ihren gewalttätigen Männern ins Frauenhaus. Im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück gab es im vergangenen Jahr fast 4.000 gemeldete Fälle von häuslicher Gewalt.

