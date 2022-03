Kinderpornografie-Verdacht: Dateien von Pfarrer ausgewertet Stand: 30.03.2022 15:21 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt weiter gegen einen Osnabrücker Pfarrer. Er wird verdächtigt, kinderpornografische Bilder besessen zu haben.

Die Auswertung der im November sichergestellten Datenträger sei abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Nun erhielten der Beschuldigte und sein Anwalt Gelegenheit zur Akteneinsicht und zur Stellungnahme. Danach entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage erhebt. Bis zum Abschluss des Verfahrens bleibt der Geistliche nach Bistumsangaben von allen kirchlichen Aufgaben entbunden.

VIDEO: Nach Kinderpornografie-Fall: Bischof Bode besucht Gemeinde (30.11.2021) (3 Min)

Fall nach Rom weitergeleitet

Die Staatsanwaltschaft hatte im vergangenen November einen Hinweis erhalten, wonach der Pfarrer möglicherweise im Besitz von kinderpornografischen Dateien sei. Ermittler beschlagnahmten daraufhin bei einer Hausdurchsuchung Datenträger. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hatte den Pfarrer umgehend vom Dienst entpflichtet und den Fall an die katholische Glaubenskongregation in Rom weitergegeben. Dem Beschuldigten droht damit auch ein kirchenrechtliches Verfahren, das aber erst nach Abschluss der staatlichen Ermittlungen aufgenommen werde, so das Bistum.

