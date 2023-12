Stand: 07.12.2023 10:07 Uhr Karnevalsumzug in Georgsmarienhütte steht auf der Kippe

Der Karnevalsumzug in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) könnte im kommenden Februar ausfallen. Denn für den Zug durch die Innenstadt fehlen bisher noch Teilnehmende, wie die Stadt und die Karnevalsvereine mitteilten. Bereits in den vergangenen Jahren habe die Anzahl der Motivwagen und Fußgruppen kontinuierlich abgenommen. In diesem Jahr habe es deshalb nur einen kleinen Umzug auf einer stark verkürzten Strecke mit einer Handvoll Wagen und Gruppen gegeben, heißt es. Das Ziel im Februar seien mehr als 20 Gruppen sein. Daher rufen Stadt und Karnevalsvereine nun noch einmal zum Mitmachen auf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.12.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Karneval