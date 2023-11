Karneval in Niedersachsen: Narren feiern fünfte Jahreszeit Stand: 09.11.2023 14:38 Uhr Startschuss für den Karneval 2024: Am Samstag beginnt um 11.11 Uhr die Karnevalszeit. Ob Damme, Braunschweig, Hannover - in vielen Hochburgen in Niedersachsen feiern die Jecken den Beginn der fünften Jahreszeit.

In Braunschweig überreicht Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) nach der Prinzenproklamation um 11.11 Uhr den Karnevalisten den Stadtschlüssel, das Stadtsäckel und das Sprachrohr für die fünfte Jahreszeit. Anschließend geht es in einem gemeinsamen Umzug zum Kohlmarkt, um die Karnevalssession einzuleiten. Auf dem Programm stehen: öffentlicher Fassanstich des 40. Prinzensudes, Tanzgarden, Funkenmariechen und Gesangskostproben der neuen Session. Die Braunschweiger Karnevalisten verweisen dabei gern auf ihre lange Tradition. So ist der "Schoduvel", wie der Karneval hier genannt wird, bereits im Jahre 1293 nachweisbar - und damit ähnlich alt wie die Fastnacht im Rheinland.

Karnevalseröffnung in Damme

Immerhin mehr als 400 Jahre alt ist die Dammer Carnevalsgesellschaft. Auch hier im Landkreis Vechta werden die Narren am Samstag wie jedes Jahr am 11.11. im Rathaus empfangen. Das Besondere: Die Karnevalsgesellschaft ernennt in jedem Jahr eine Person, die sich um den Dammer Carneval besonders verdient gemacht hat, zum Ehrennarren.

Karnevalisten stürmen das Rathaus Hannover

In Hannover marschieren die Karnevalsgesellschaften gegen 10.50 Uhr an der Marktkirche los und stürmen um 11.11 Uhr das nahegelegene Rathaus. Um 13.11 Uhr treffen sich die Karnevalisten auf dem Trammplatz. Die hannoverschen Spielmannszüge und Fanfarencorps begleiten das Treiben musikalisch.

In Ganderkesee feiern Karnevalisten bis in die frühen Morgenstunden

In Ganderkesee im Landkreis Oldenburg starten die Karnevalisten ebenfalls mit der Prinzenproklamation in die fünfte Jahreszeit. Auch ein Kinderprinzenpaar und Ehrendamen werden gekürt. Im Anschluss kann bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden.

