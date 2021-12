Stand: 02.12.2021 07:39 Uhr Karneval in Osnabrück: Ossensamstag fällt auch 2022 aus

Im kommenden Jahr wird es in Osnabrück keinen Ossensamstag geben. Laut dem Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval hat das Präsidium einstimmig beschlossen, den gesamten Straßenkarneval in der Session 2022 abzusagen. Grund dafür ist - wie bei so vielen Veranstaltungen, die gerade abgesagt werden - die Corona-Pandemie. Im Sommer hatten sich die Vereine noch zuversichtlich gezeigt, 2022 wieder Karneval feiern zu können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.12.2021 | 06:30 Uhr