Stand: 03.07.2021 08:27 Uhr Kabelarbeiten: A33 und B51 bei Osnabrück gesperrt

Heute und morgen werden die A33 und die B51 bei Osnabrück für den Verkehr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an Stromleitungen. Über der Autobahn und der Bundesstraße werden neue Freileitungskabel an Masten angebracht, wie die Autobahn Westfalen mitteilte. Die Sperrung gilt zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Widukindland und Belm-Ost bis morgen um 20 Uhr in beide Richtungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.07.2021 | 15:00 Uhr