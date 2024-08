KI kann Etikettenschwindel bei Bio-Eiern verhindern Stand: 05.08.2024 08:22 Uhr Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, um Rückschlüsse auf die Herkunft von Eiern zu erhalten. So soll auch ein Etikettenschwindel mit Bio-Produkten verhindert werden können.

Der neue Test hat eine Treffergenauigkeit von 99,9 Prozent, sagt Andreas Juadjur, Leiter der chemischen Analytik beim Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück). Das Verfahren greife auf die Kernspinresonanzspektroskopie zurück. So werde praktisch ein Fingerabdruck des Eis genommen, so der Experte weiter. Damit könnten Rückschlüssen auf das Profil der einzelnen Inhaltsstoffe geschlossen und mit Profilen in einer selbst erstellten Datenbank verglichen werden.

Die Quakenbrücker Wissenschaftler haben dafür in zweieinhalb Jahren rund 4.500 Eier untersucht und die Ergebnisse gesammelt. In der konventionellen Hennenhaltung gebe es meist nur drei verschiedene Hühnerrassen, erklärt Juadjur. In der Ökohaltung dagegen seien es viel mehr. Und auch die Rasse des Huhns habe Einfluss auf das Inhaltsstoffprofil des Eis. Mit dem neuen KI-Verfahren und einem entsprechend hohen Datensatz sei es möglich, künftig Analysen zur Herkunft tierischer Lebensmittel zu erstellen. Der wissenschaftliche Part sei gemacht, so Juadjur. Wenn man das als Überprüfungstool nutzen möchte, müsste man jedes Jahr die Daten überprüfen und auch erweitern.

Verbraucher sollen Vertrauen in Produkte haben

Die Quakenbrücker Wissenschaftler haben die Methode auch bei Rindfleisch getestet. Sie konnten so Unterschiede bei der Fleischreifung feststellen. Ziel des Projekts sei es gewesen, eine Methode zu finden, bei der die ökologische Haltungsweise nachgewiesen werden kann. Die Landwirte hätten so die Möglichkeit, die Richtigkeit der Kennzeichnung zu bestätigen. Das erhöhe das Vertrauen der Verbraucher in die Produkte, so Juadjur. Es gebe Fälle, wo geschummelt werde und da sei es wichtig, dass man das noch mal auf analytischer Seite überprüfen könne. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat das Forschungsprojekt im Rahmen einen Ökolandbau-Programms gefördert.

Weitere Informationen 63 Hektar - der Landwirtschafts-Podcast von NDR Niedersachsen NDR Moderator und Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mogwitz plaudern über landwirtschaftliche Themen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Landwirtschaft