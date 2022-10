Stand: 21.10.2022 11:29 Uhr Jungschützen feiern am Wochenende in Emstek

Etwa 1.500 Jugendliche kommen am Wochenende in die Gemeinde Emstek (Landkreis Cloppenburg) zu den Bundesjungschützentagen. Die Jugendlichen erwartet ein Programm aus Ausflügen, Wettbewerben und Festen. Sonntagmittag beginnt der große Festumzug. Dazu werden 5.000 Menschen und 20 Musikkapellen erwartet. Die Bundesjungschützentage der St.-Sebastianus-Schützenjugend sind deutschlandweit die größte Veranstaltung für junge Schützen. Sie werden jährlich von wechselnden Bruderschaften ausgerichtet. In diesem Jahr ist es die St. Paulus Schützenbruderschaft Emstek.

