Stand: 22.10.2020 07:56 Uhr Inzidenzwert über 50: Osnabrück verschärft Corona-Regeln

In Osnabrück greifen seit Mitternacht verschärfte Corona-Regeln. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, gilt ab sofort in großen Teilen der Innenstadt sowie vor dem Bahnhof Maskenpflicht. Zudem müssen Gastronomen spätestens um 23 Uhr schließen. Die Sperrstunde geht bis 6 Uhr morgens. Die Regeln sollen vorerst für drei Wochen Bestand haben, teilte die Stadt mit. Der Krisenstab hat sie beschlossen, weil der Inzidenzwert in Osnabrück am Mittwoch die kritische Marke von 50 überschritten hatte.

