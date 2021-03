Stand: 19.03.2021 18:55 Uhr Inzidenz bald über 200? Osnabrück erwägt Ausgangssperre

Wegen des hohen Inzidenzwertes erwägt die Stadt Osnabrück eine nächtliche Ausgangssperre. Der Krisenstab rechne damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den kommenden Tagen die Schwelle von 200 Fällen pro 100.000 Einwohner überschreiten werde, teilte die Stadt am Freitag mit. "Deshalb ist auch eine nächtliche Ausgangssperre ein Mittel, das die Stadt umsetzen wird, wenn die Inzidenz-Zahlen in den kommenden Tagen weiterhin so steigen wie zuletzt", hieß es. Katharina Pötter, die Leiterin des Corona-Krisenstabes, sagte in einer Videobotschaft, dass sich immer mehr junge Menschen in Osnabrück mit dem Corona-Virus infizierten, der Altersdurchschnitt bei den Neuinfizierten liege aktuell bei 33 Jahren.

